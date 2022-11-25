Задержка до 9 часов. С опозданием до сих пор двигаются 14 поездов
В Украине по состоянию на 12:30 двигаются с опозданием 14 поездов. Самая большая из задержек составляет 9 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Наибольшую задержку имеют два поезда. Они опаздывают на 9 часов:
- №62 Одесса - Харьков;
- №149 Полтава - Черновцы.
Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции.
Сообщается, что количество обесточенных участков было значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются r регулярныv.
Кроме этого, возобновляется движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
- №724 Киев - Харьков с 25.11;
- №731 Днепр - Киев с 25.11;
- №722 Киев - Харьков с 26.11;
- №712 Киев - Краматорск с 26.11;
- №732 Киев - Днепр с 26.11.
Напомним, после массированного удара россиян 23 ноября в Украине отменили движение ряда поездов.
Вчера с задержками двигались еще 50 поездов.
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