Задержка до 9 часов. С опозданием до сих пор двигаются 14 поездов

В Украине по состоянию на 12:30 двигаются с опозданием 14 поездов. Самая большая из задержек составляет 9 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Наибольшую задержку имеют два поезда. Они опаздывают на 9 часов:

№62 Одесса - Харьков;

№149 Полтава - Черновцы.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции.

Сообщается, что количество обесточенных участков было значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются r регулярныv.

Кроме этого, возобновляется движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№724 Киев - Харьков с 25.11;

№731 Днепр - Киев с 25.11;

№722 Киев - Харьков с 26.11;

№712 Киев - Краматорск с 26.11;

№732 Киев - Днепр с 26.11.

Напомним, после массированного удара россиян 23 ноября в Украине отменили движение ряда поездов.

Вчера с задержками двигались еще 50 поездов.

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