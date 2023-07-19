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Задержки до 5 часов. УЗ изменила движение поездов львовского направления из-за обстрелов

Фото: поезда львовского направления задерживаются до 5 часов 19 июля из-за обстрелов (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления. Речь идет о тех поездах, которые должны следовать через Шепетовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"По состоянию на текущий момент, изменение маршрута коснется поездов №87 Запорожья - Ковель и №31 Запорожья - Перемышль", - говорится в сообщении.

При этом объездной маршрут будет означать задержку более 5 часов для рейса Ковеля и около 2 часов для перемышльского.

"Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности. Следите за обновлениями, железная дорога продолжает движение", - добавили в УЗ.

Обновлено 8.21. Движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

По данным УЗ, ожидаемая задержка поезда №87 Запорожья - Ковель составит до 2 часов, остальные поезда будут следовать по расписанию.

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