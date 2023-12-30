В Минреинтеграции рассказали, сколько средств было направлено на выплаты ВПЛ в 2023 году
В течение 2023 года выплаты для внутренне перемещенных лиц были профинансированы на общую сумму более 73,2 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
В ведомстве рассказали, что речь идет о финансировании государственной помощи на проживание, которая предоставляется ежемесячно и составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.
Также представитель министерства социальной политики отметил, что во втором периоде декабря на выплаты было направлено более 43,5 млн. Утверждается, что таким образом государственная помощь на проживание внутренним переселенцам за декабрь текущего года уже выплачена.
"Всего в течение 2023 года выплаты ВПЛ были профинансированы на общую сумму более 73,2 миллиарда гривен", - заявили в Минреинтеграции.
Выплаты переселенцам в Украине
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы.
С 1 ноября в Украине запущен новый механизм назначения выплат. Правда, он коснется не всех. Так, для оформления должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.
Также переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.