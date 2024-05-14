Задержан начальник управления кадров Минобороны РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан", - отмечается в сообщении со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин отправил в отставку Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ.

На эту должность он предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера и советника президента по экономической политике.

В Госдепартаменте США заявили, что такое решение свидетельствует об отчаянии Путина из-за неудач в войне с Украиной.

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