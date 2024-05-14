Затримано начальника управління кадрів Міноборони РФ, - ЗМІ
У Росії затримали начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Юрія Кузнєцова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Начальника Головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано", - йдеться у повідомленні з посиланням на правоохоронні органи.
Фото: росЗМІ
Нагадаємо, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.
На цю посаду він запропонував призначити Андрія Білоусова, що раніше обіймав посаду першого віце-прем'єра і радника президента з економічної політики.
У Держдепартаменті США заявили, що таке рішення свідчить про відчай Путіна через невдачі у війні з Україною.
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