Затримано начальника управління кадрів Міноборони РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Начальника Головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано", - йдеться у повідомленні з посиланням на правоохоронні органи.

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.

На цю посаду він запропонував призначити Андрія Білоусова, що раніше обіймав посаду першого віце-прем'єра і радника президента з економічної політики.

У Держдепартаменті США заявили, що таке рішення свідчить про відчай Путіна через невдачі у війні з Україною.

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