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Затримано начальника управління кадрів Міноборони РФ, - ЗМІ

Вівторок 14 травня 2024 01:36
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Затримано начальника управління кадрів Міноборони РФ, - ЗМІ Фото: начальник Головного управління кадрів Міноборони РФ Юрій Кузнєцов (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

У Росії затримали начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони Юрія Кузнєцова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Начальника Головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано", - йдеться у повідомленні з посиланням на правоохоронні органи.

Затримано начальника управління кадрів Міноборони РФ, - ЗМІФото: росЗМІ

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін відправив у відставку Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.

На цю посаду він запропонував призначити Андрія Білоусова, що раніше обіймав посаду першого віце-прем'єра і радника президента з економічної політики.

У Держдепартаменті США заявили, що таке рішення свідчить про відчай Путіна через невдачі у війні з Україною.

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