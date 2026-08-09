Задержание руководителя CEO Club Карчука: новые детали дела в эксклюзиве РБК-Украина

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Задержание в Польше директора крупного бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука вызвало значительный резонанс в бизнес-среде. CEO Club Ukraine объединяет владельцев и руководителей украинского бизнеса и является одним из крупнейших закрытых бизнес-сообществ страны. Польский суд назначил Карчуку меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Карчук был задержан 28 июля на польской границе на основании ордера на арест, выданного правоохранителями Германии. По версии немецкого следствия, злоумышленник выдал себя за представителя логистической компании и лично вывез грузовиком со склада в Германии 171 электровелосипед общей стоимостью почти 127 тысяч евро.

Сторона защиты настаивает, что Карчук не причастен к инкриминируемым событиям, а его персональные данные могли быть использованы третьими лицами. Адвокаты ссылаются в частности на доказательства пребывания Карчука в Украине в указанный период.

В интервью РБК-Украина адвокат Дмитрия Карчука, партнер АО Arzinger Екатерина Гупало и основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук рассказали о ключевых доказательствах алиби, процессуальных шагах в судах Польши и Германии, поддержке со стороны МИД и реакции украинского бизнес-сообщества.

Главное:

Защита 5 августа подала апелляцию на решение польского суда об аресте Дмитрия Карчука на 60 суток.

на решение польского суда об аресте Дмитрия Карчука на 60 суток. Адвокаты считают ключевым доказательством алиби показания очевидцев , медицинские документы и данные о пребывании Карчука в Украине.

, медицинские документы и данные о пребывании Карчука в Украине. В Германии защита будет оспаривать основания европейского ордера и проверять версию об ошибочной идентификации или незаконном использовании персональных данных.

и проверять версию об ошибочной идентификации или незаконном использовании персональных данных. Предпринимателям следует хранить документы и цифровые следы , которые могут подтвердить их местонахождение в конкретный день.

, которые могут подтвердить их местонахождение в конкретный день. Обязанности директора CEO Club Ukraine временно распределены между командой, а консульская служба МИД Украины оказывает должную поддержку.

О деле

РБК-Украина: Какие доказательства защита уже собрала в подтверждение того, что Дмитрий Карчук не мог быть причастен к инкриминируемым событиям? Появились ли после задержания новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на ход дела?

Екатерина Гупало: Сторона защиты уже собрала и продолжает собирать доказательства, подтверждающие, что в период, когда, по версии немецкой стороны, были совершены инкриминированные действия, Дмитрий находился в Украине.

В частности, есть многочисленные свидетели, лично видевшие Дмитрия в Украине как в день, о котором идет речь в материалах Европейского ордера на арест, так и в дни до этой даты.

Кроме того, в начале сентября Дмитрий перенес операцию. Согласно рекомендациям врачей, он передвигался на костылях, проходил послеоперационную реабилитацию и регулярно проходил перевязки. Медицинские документы, подтверждающие эти обстоятельства, также будут приложены к материалам дела.

Также в паспорте Дмитрия содержатся отметки, свидетельствующие об отсутствии выездов из Украины в период, являющийся предметом расследования. Кроме того, сторона защиты обратилась в Государственную пограничную службу Украины с запросом относительно официального подтверждения информации о пересечении государственной границы и ожидает ответ в сроки, предусмотренные законодательством.

РБК-Украина: Когда ожидается рассмотрение апелляции или вопрос об освобождении Дмитрия под залог? Какова конечная цель защиты?

К.Г.: Адвокаты в Польше подали 5 августа апелляционную жалобу на решение о применении временного ареста. Точная дата рассмотрения апелляции будет зависеть от процессуального графика польского суда и не определена.

Отдельно защита будет рассматривать возможность ходатайства об изменении меры пресечения – в частности, об освобождении под залог или под личные поруки. Прогнозировать решение суда на этом этапе было бы преждевременно, однако адвокаты будут использовать все предусмотренные законом механизмы для освобождения Дмитрия из-под стражи до завершения процедуры рассмотрения европейского ордера на арест.

Поскольку Европейский ордер на арест был выдан немецким компетентным органом, именно в Германии защита будет оспаривать правовые и фактические основания его существования.

В немецкие органы будут представлены доказательства пребывания Дмитрия в Украине, а также материалы, которые могут свидетельствовать об ошибочной идентификации или незаконном использовании его персональных данных. Конечная цель защиты – устранение оснований для преследования Дмитрия Карчука и закрытие уголовного производства по нему в Германии.

О похищении данных

РБК-Украина: Известно ли уже, какие именно документы или персональные данные господина Дмитрия могли быть использованы? Возникали ли раньше у Дмитрия Карчука подозрения, что его персональные данные могли оказаться у посторонних?

К.Г.: Немецкие адвокаты работают над получением доступа к материалам дела. Это позволит установить, какие именно документы были предъявлены во время инкриминированных событий, какие персональные данные в них содержались и как они могли быть связаны с Дмитрием Карчуком.

После ознакомления с материалами адвокаты смогут выяснить, были ли использованы реквизиты настоящего документа Дмитрия или речь идет о полностью поддельном документе, а также каким путем его персональные данные могли попасть к лицам, причастным к правонарушению. Пока нет подтвержденной информации о виде документа, способе получения персональных данных или возможном источнике их утечки.

РБК-Украина: Каких решений по делу вы ожидаете в ближайшее время?

К.Г.: Пока процедура передачи Дмитрия в Германию еще не началась. На этом этапе защита оспаривает решение польского суда о применении временного ареста.

В ближайшее время ожидается рассмотрение апелляционной жалобы. Польский суд может оставить меру пресечения без изменений или изменить ее – в частности, освободить Дмитрия под залог или на поруки.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений компетентных органов Польши и Германии. Если будет принято решение об исполнении Европейского ордера на арест, может начаться процедура передачи Дмитрия немецкой стороне. После этого вопрос его процессуального статуса и возможной меры пресечения будут решать уже компетентные органы Германии в соответствии с немецким законодательством.

Вместе с тем, защита будет представлять доказательства, которые, по его мнению, подтверждают, что Дмитрий не мог быть причастен к инкриминируемым событиям, а его персональные данные могли быть использованы третьими лицами. Если эти доказательства будут признаны убедительными, защита рассчитывает на прекращение уголовного преследования Дмитрия и закрытие производства в отношении него.

Это не означает прекращения расследования самого преступления. Если будет установлено, что его совершили другие лица, компетентные органы должны продолжить их розыск и привлечение к ответственности. Защита не отрицает, что речь идет о реальном преступлении, однако настаивает: Дмитрий Карчук к нему не причастен.

РБК-Украина: Что, по вашему мнению, станет переломным моментом по этому делу?

К.Г.: Переломным моментом должно стать полноценное ознакомление адвокатов с материалами дела и сопоставление изложенных в них данных с подтверждениями, собранными защитой.

В первую очередь важно установить, на основании каких именно документов и персональных данных Дмитрий был идентифицирован как возможный участник преступления. Параллельно защита представляет доказательства его пребывания в Украине в соответствующий период: показания очевидцев, медицинские документы, данные о пересечении границы и другие материалы.

Ключевым будет момент, когда эти доказательства получат надлежащую процессуальную оценку и будет установлено, могла ли произойти ошибочная идентификация или незаконное использование персональных данных Дмитрия.

Мы ожидаем, что после получения материалов дела и их детального анализа станет ясно, каким образом имя Дмитрия появилось в этом производстве. Именно это может определить дальнейшее течение дела и создать основания для прекращения его уголовного преследования.

О CEO Club Ukraine и работе МИД

РБК-Украина: Поскольку речь идет о возможном похищении личности, какие первоочередные советы CEO Club Ukraine предоставил бы украинским предпринимателям, чтобы обезопасить себя от подобных случаев за границей?

Сергей Гайдайчук: Ситуация с Дмитрием показала, что незаконное использование персональных данных может иметь очень серьезные последствия, вплоть до задержания человека в другой стране. В то же время, мы еще не знаем, какие именно документы или данные могли быть использованы в этом случае, поэтому не хотели бы делать преждевременных выводов.

Мы советовали бы предпринимателям максимально внимательно относиться к копиям паспортов, водительских удостоверений, подписей и других документов, передаваемых контрагентам, сервисным компаниям или посредникам. Следует понимать, кто именно получает эти данные, для какой цели они используются и как хранятся.

Важно хранить документы, которые могут подтвердить ваше местонахождение: информацию о пересечении границы, бронировании, банковских операциях, медицинских документах, деловой переписке и других цифровых следах. Обычно люди не думают о необходимости доказывать, где они находились в определенный день, однако в критической ситуации именно совокупность таких данных может иметь важное значение.

Также в случае потери документов, утечки персональных данных или подозрительной активности необходимо как можно скорее официально это зафиксировать, обратиться в правоохранительные органы, банки и другие соответствующие учреждения. Для предпринимателей, регулярно работающих и путешествующих за границей, важно также иметь контакты адвокатов в странах, где они ведут деятельность.

После того, как защита получит доступ к материалам дела и станет понятно, какие данные могли быть использованы, мы сможем сформулировать более конкретные рекомендации для бизнес-сообщества.

РБК-Украина: Повлияла ли эта ситуация на работу CEO Club Ukraine и проведение запланированных мероприятий сообщества? Кто выполняет обязанности директора?

С.Г.: Безусловно, эта ситуация стала серьезным эмоциональным и организационным вызовом всей команде. В то же время, CEO Club Ukraine продолжает работать и выполнять свои обязательства перед членами сообщества.

В период отсутствия Дмитрия его обязанности временно распределены между членами команды. Мы сознательно не назначали одного человека, который формально заменил бы его в должности директора: каждый отвечает за свое направление, а управленческие решения принимаются совместно.

Команда делает все возможное, чтобы ситуация не отразилась на работе клуба и реализации запланированных проектов и мероприятий. Для нас важно сохранить стабильность сообщества и одновременно оказать Дмитрию и его защите всю необходимую поддержку.

РБК-Украина: Как члены CEO Club Ukraine реагируют на эту ситуацию и какая именно помощь от бизнес-сообщества сейчас нуждается в защите?

С.Г.: Члены CEO Club Ukraine очень активно включились в поддержку Дмитрия. Фактически все сообщество объединилось вокруг этой ситуации: члены клуба помогают коммуникационно, организационно, экспертно и через собственные международные контакты.

Эту поддержку можно увидеть за волной публикаций в социальных сетях – не только от членов CEO Club Ukraine, но и от представителей более широкого украинского бизнес-сообщества. Для нас это важный сигнал солидарности и доверия к Дмитрию как человеку, которого многие знают лично на протяжении многих лет.

В настоящее время защита обеспечена юридической помощью в Польше, Украине и Германии. Поэтому речь идет не столько о поиске дополнительных адвокатов, сколько о консолидированной общественной и профессиональной поддержке: распространении проверенной информации, помощи с международными контактами и готовности подтвердить обстоятельства, которые могут иметь значение для дела.

В то же время, любая помощь должна быть скоординирована с защитой, чтобы публичные заявления или отдельные инициативы не повредили юридической позиции Дмитрия. Поэтому мы просим опираться исключительно на подтвержденную информацию и избегать непроверенных предположений.

РБК-Украина: Как вы оцениваете работу Министерства иностранных дел Украины и консула по этому делу? Получает ли Дмитрий достаточную помощь?

С.Г.: Министерство иностранных дел Украины и консульская служба оперативно присоединились к ситуации. Представитель Консульства Украины уже посетил Дмитрия в месте содержания под стражей, лично пообщался с ним, а также руководителем учреждения.

По словам польских адвокатов, консул сделал все возможное в пределах своих полномочий, чтобы предоставить Дмитрию необходимую помощь на этом этапе. Мы благодарны за оперативную реакцию, личный визит, внимание к его состоянию и контроль за соблюдением его прав.

Учитывая обстоятельства, Дмитрий чувствует себя хорошо. Он не высказывал жалоб по поводу отношения к нему или условий содержания под стражей и попросил передать эту информацию своей жене. Дмитрий также выразил искреннюю признательность консулу за визит, внимание и поддержку.

В то же время, важно понимать, что МИД и консульская служба не могут вмешиваться в работу польских или немецких судов или влиять на процессуальные решения. Их задача – следить за соблюдением прав гражданина Украины, обеспечением консульского доступа и соответствующими условиями содержания, а также поддерживать коммуникацию с компетентными органами.

На этом этапе мы считаем, что Дмитрий получает надлежащую консульскую поддержку, и рассчитываем, что МИД и консульская служба и дальше будут сопровождать дело в пределах своих полномочий.