Задержание и эвакуация авто. Что грозит нарушителям комендантского часа

Чем грозит нарушение комендантского часа на авто

Нарушение комендантского часа, особенно если оно связано с управлением транспортным средством, влечет определенные правовые последствия, предупреждает юрист. В частности, административную ответственность.

"За нарушение комендантского часа могут налагать административные взыскания – штрафы. Нарушителей могут задерживать для установления личности и выяснения обстоятельств. Их доставляют в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения дела", – отмечает Дмитрий Франчук.

Если человека задержат за нарушение комендантского часа на авто, то транспортное средство могут эвакуировать на штрафплощадку.

"Автомобиль возвращается владельцу после выяснения всех обстоятельств, уплаты штрафа и, возможно, оплаты услуг эвакуации", - добавляет он.

Комендантский час за пределами населенных пунктов

Действие комендантского часа распространяется на всю территорию, где он установлен, в том числе и за пределами населенных пунктов, обращает внимание Дмитрий Франчук.

"Это означает, что передвижение на транспорте в запрещенное время является нарушением и может иметь соответствующие последствия", – добавляет он.

На трассах могут устанавливаться блокпосты для контроля за соблюдением комендантского часа, в зависимости от конкретной области и местной военной администрации.

"Полиция и военные имеют право останавливать транспортные средства и проверять документы, цель перемещения, особенно в период комендантского часа. Хотя иногда может показаться, что контроль менее строгий, это не означает, что комендантский час там не действует", - отмечает адвокат.

Как должен проходить контроль:

Патрулирование: патрульные службы осуществляют патрулирование дорог, как в населенных пунктах, так и за их пределами.

Проверка документов: при остановке транспортного средства полицейские имеют право проверить документы водителя и пассажиров, а также причину передвижения в ночное время.

Составление протокола: в случае обнаружения нарушения составляется протокол об административном правонарушении.

"Если человек нуждается в перемещении во время комендантского часа (например, по рабочим или медицинским причинам), ему нужно получить специальное разрешение от соответствующих органов власти или военной администрации", - обращает внимание он.

Фото: Полицейские вправе проверить документы водителя и пассажиров (gettyimages.com)

Как наказывают водителей за нарушение комендантского часа: примеры

Дмитрий Франчук приводит примеры ситуаций, когда водители нарушали комендантский час и какие были для них последствия.

"Водителя остановили на одном из блокпостов во время комендантского часа. У него не было соответствующего разрешения на передвижение в это время. Водитель был задержан, доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Водитель получил штраф за нарушение комендантского часа" , – рассказывает юрист.

Другого водителя остановили на трассе между двумя городами для проверки соблюдения комендантского часа.

"Пассажиры автомобиля не имели при себе разрешений на передвижение. Пассажиров задержали для установления личности. Автомобиль эвакуировали. Все нарушители получили административные штрафы", - отметил адвокат.

Также на блокпосту во время комендантского часа остановили группу людей, которые ехали на автомобиле без надлежащих документов.

"Всех пассажиров доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и установления личности. Автомобиль эвакуировали. Нарушители получили административные штрафы и их отпустили после выяснения всех деталей", - рассказал он.