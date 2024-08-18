Отдых во время комендантского часа. Могут ли украинцев оштрафовать за ночевку в палатках

Почти на всей территории Украины действует комендантский час, во время которого запрещено находиться в публичных местах людям, не имеющим специальных пропусков.

РБК-Украина расспросила юриста Игоря Тетерю о том, могут ли наказать украинцев за отдых в палатках во время действия комендантского часа.

Что нужно знать об отдыхе в палатках во время войны

Согласно закону, на территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Также предусмотрено, что патрулям, осуществляющим контроль за соблюдением лицами комендантского часа, в установленном законодательством порядке предоставлено право, в частности:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения

временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и других общественных местах пребывания или передвижения лиц

выводить лиц из отдельных участков местности и объектов

применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства и т. п.

"Вместе с тем, если внимательно проанализировать запреты, установленные во время комендантского часа, они, кроме движения транспортных средств, сводятся к запрету гражданам без соответствующих пропусков находиться в определенный период суток на улицах и других общественных местах", - объясняет юрист.

Вместе с тем, учитывая, что отдых с палатками, как правило, происходит на природе, подальше от населенных пунктов, где находятся улицы и общественные места, на такой ночлег с палатками запрета, установленные комендантским часом, не распространяются.

"Однако в отдельных областях Украины могут устанавливаться особые запреты на пребывание на тех или иных местностях, поэтому следует внимательно проверить законодательство в городе или области, где планируется отдых на предмет соответствующих запретов", - говорит Тетеря.

Особенно это касается мест, где происходили боевые действия, на деоккупированных, прифронтовых территориях, в местностях, приближенных к границам с Россией и Белоруссией.

Также не стоит ночевать в палатках рядом с режимными, стратегическими и военными и объектами критической инфраструктуры.

Что делать, если отдыхающих в палатках посетит патруль

"Если во время отдыха в палатке к вам придет патруль, осуществляющий контроль за соблюдением комендантского часа, полицейские или военнослужащие, прежде всего следует вести себя вежливо и сдержанно и в случае сообщения ими, что вы нарушаете определенные запреты, после уточнения деталей и предоставления объяснений, следует подчиниться законным требованиям таких лиц, поскольку в противном случае вас могут быть привлечены к ответственности, которая установлена в ст. 185 КУоАП", - предостерегает юрист.

Ответственность по этой статье предусматривает:

предусматривает штраф от 136 до 255 грн

или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов

или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка

или административный арест сроком до пятнадцати суток.

"Также, если будете сопротивляться, к вам могут быть применены физические меры воздействия и задержания", - предупреждает Тетеря.