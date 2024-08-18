Отдых во время комендантского часа. Могут ли украинцев оштрафовать за ночевку в палатках
Почти на всей территории Украины действует комендантский час, во время которого запрещено находиться в публичных местах людям, не имеющим специальных пропусков.
РБК-Украина расспросила юриста Игоря Тетерю о том, могут ли наказать украинцев за отдых в палатках во время действия комендантского часа.
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Согласно закону, на территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.
Также предусмотрено, что патрулям, осуществляющим контроль за соблюдением лицами комендантского часа, в установленном законодательством порядке предоставлено право, в частности:
- задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения
- временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и других общественных местах пребывания или передвижения лиц
- выводить лиц из отдельных участков местности и объектов
- применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства и т. п.
"Вместе с тем, если внимательно проанализировать запреты, установленные во время комендантского часа, они, кроме движения транспортных средств, сводятся к запрету гражданам без соответствующих пропусков находиться в определенный период суток на улицах и других общественных местах", - объясняет юрист.
Вместе с тем, учитывая, что отдых с палатками, как правило, происходит на природе, подальше от населенных пунктов, где находятся улицы и общественные места, на такой ночлег с палатками запрета, установленные комендантским часом, не распространяются.
"Однако в отдельных областях Украины могут устанавливаться особые запреты на пребывание на тех или иных местностях, поэтому следует внимательно проверить законодательство в городе или области, где планируется отдых на предмет соответствующих запретов", - говорит Тетеря.
Особенно это касается мест, где происходили боевые действия, на деоккупированных, прифронтовых территориях, в местностях, приближенных к границам с Россией и Белоруссией.
Также не стоит ночевать в палатках рядом с режимными, стратегическими и военными и объектами критической инфраструктуры.
Что делать, если отдыхающих в палатках посетит патруль
"Если во время отдыха в палатке к вам придет патруль, осуществляющий контроль за соблюдением комендантского часа, полицейские или военнослужащие, прежде всего следует вести себя вежливо и сдержанно и в случае сообщения ими, что вы нарушаете определенные запреты, после уточнения деталей и предоставления объяснений, следует подчиниться законным требованиям таких лиц, поскольку в противном случае вас могут быть привлечены к ответственности, которая установлена в ст. 185 КУоАП", - предостерегает юрист.
Ответственность по этой статье предусматривает:
- предусматривает штраф от 136 до 255 грн
- или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов
- или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка
- или административный арест сроком до пятнадцати суток.
"Также, если будете сопротивляться, к вам могут быть применены физические меры воздействия и задержания", - предупреждает Тетеря.
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