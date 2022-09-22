Задержанным на акциях против мобилизации жителям Москвы вручали повестки, - СМИ

Судя по всему, повестки вручают почти во всех отделениях московской полиции. Член российской партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал фото повестки, которую вручили одному из протестующих.

Как утверждает супруга одного из задержанных, ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

Также в военкоматах москвичам угрожают уголовным делом из-за отказа подписывать повестку.

По данным портала "ОВД-Инфо", в России во время акций против мобилизации задержали более 1313 человек. Больше всего задержанных в Петербурге и Москве.

Мобилизация в России

Во вторник, 21 сентября,

В связи с объявлением мобилизации в России