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Задержанным на акциях против мобилизации жителям Москвы вручали повестки, - СМИ

Фото: задержанным на акциях против мобилизации жителям Москвы вручали повестки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Москве в нескольких отделах полиции задержанным на акциях протеста против мобилизации вручили повестки в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Судя по всему, повестки вручают почти во всех отделениях московской полиции. Член российской партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал фото повестки, которую вручили одному из протестующих.

Как утверждает супруга одного из задержанных, ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

Также в военкоматах москвичам угрожают уголовным делом из-за отказа подписывать повестку.

По данным портала "ОВД-Инфо", в России во время акций против мобилизации задержали более 1313 человек. Больше всего задержанных в Петербурге и Москве.

Мобилизация в России

Во вторник, 21 сентября,

В связи с объявлением мобилизации в России

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