Пробки в Киеве в прошлом? Что достроят на главной развязке столицы за 600 млн грн

Реконструкция транспортного узла на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана (бывшая Шулявка) выходит на финишную прямую. Столичные власти объявили масштабный тендер, который должен поставить точку в одном из самых длительных дорожных проектов города.

Что известно о новом этапе работ?

КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" официально начало поиск генерального подрядчика. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость завершающих работ составляет 609,8 млн грн.

Сумма была скорректирована с учетом современных смет и экспертных замечаний "НИИпроектреконструкция".

Что именно достроят: 7 ключевых этапов

После подписания контракта новый подрядчик должен выполнить комплекс задач, которых ждут тысячи водителей:

Новые съезды: Строительство двух недостающих съездов с путепровода, что значительно улучшит логистику. Защита конструкций: Антикоррозийная обработка и настройка систем водоотвода. Безопасность: Установка современного барьерного и перильного ограждения. Сети: Полное переустройство инженерных коммуникаций под объектом. Комфорт: Благоустройство прилегающей территории. Трафик: Организация дорожного движения по постоянной (финальной) схеме. Финал: Официальный ввод развязки в эксплуатацию.

Почему это важно для киевлян?

Развязка на Берестейском - это критическая артерия, соединяющая Соломенский и Шевченковский районы. Завершение строительства съездов поможет:

Уменьшить пробки в районе метро "Шулявская".

Ускорить движение транзитного транспорта по проспекту.

Создать безопасные условия для пешеходов и общественного транспорта.

Закупка проводится через систему Prozorro согласно закону "О публичных закупках". В настоящее время продолжается прием тендерных предложений.