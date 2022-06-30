Затопило вулиці та зупинився транспорт: Одесу накрила потужна злива

Одесу сьогодні накрила негода. Через зливу низки вулиць міста затоплені, а рух деяких тролейбусів та трамваїв зупинився.
Що відомо про негоду в Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, через сильні дощі вулиці міста значно підтопило (наприклад, такі як вул. Академіка Вільямса тощо). Разом з опадами містяни також чують і гучні звуки грози. У мережі публікують відео наслідків негоди.
Також наслідками негоди діляться й низка Telegram-каналів.
"В Одесі сьогодні сильна гроза, вулиці залило водою. Зливи не витримують такої кількості опадів. Без човна чи надувного матраца з дому краще сьогодні не виходити", - пишуть в соцмережах.
Внаслідок негоди рух деяких трамваїв та тролейбусів зупинився, місцева влада звернулася до громадян із попередженням.
"Через підтоплення рейкового господарства, викликаного рясними опадами, тимчасово не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 7, 12, 20, а також тролейбусні маршрути №9 та 10", - інформує Одеська міськрада.
Рятувальники попереджають, що в найближчі години, зокрема й в Одесі, дощ може посилитися та зберігатиметься до кінця дня.
Вдень 30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози; у центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, вчора негода охопила Київ та низку областей країни. Внаслідок потужних шквалів було спричинено деревопад, а вулиці були затоплені через рясні дощі. Також через влучання блискавки був зруйнований міст під Києвом.
Додамо, синоптики обіцяють, що погода в Україні завтра, 1 липня різко зміниться. Стовпчики термометрів продовжать підійматися, а дощі відійдуть.
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