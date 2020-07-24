Затоплення танкера Delfi у Одесі визнають техногенною катастрофою

У неділю, 26 липня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Одеської області визнає затоплення танкеру Delfi техногенною катастрофою. Таке рішення дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні о 13:00 почалася операція з вирівнювання корабля, цим наразі займається його власник. З 27 липня операція переходить під контроль АМПУ.

Фото: затонулий танкер Delfi (dumskaya.net)

"Ми вже погодили з очільником ОДА в Одеській області провести у неділю комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, визначити подію техногенною катастрофою, щоб дати можливість АМПУ рухатись за пришвидшеною процедурою і не втрачати час на бюрократичні процедури", - пояснив Криклій.

Міністр наголосив, що про підняття танкера через стандартну процедуру проведення тендеру у жовтні "навіть думка не допускається".

"АМПУ оголосили стандартну процедуру виходячи з діючих норм законодавства, але вже з неділі отримають всі необхідні інструменти для скорочених процедур", - додав Криклій.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне.

Сьогодні стало відомо про черговий витік пального з Delfi площею майже 7,5 тисяч кв.м.

Раніше у Кабінеті міністрів заявили, що у власника затонулого судна є час до кінця тижня, аби прибрати танкер.