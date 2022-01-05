ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Може затопити трасу. На заході України прогнозують підняття рівня води

Новость на русском →
Україна, Середа 05 січня 2022 15:10
Може затопити трасу. На заході України прогнозують підняття рівня води Фото: на заході України прогнозують підняття рівня води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У західних регіонах України найближчими днями очікується підвищення рівня води у річках. Через що можуть бути затопленими дороги країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, 5 січня, в нижнiх течiях річок Закарпатської області та на Тисi продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 08:00 5 січня.

Зокрема, синоптики прогнозують, що таке підвищення спричинить затопленням заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка- Хуст, Тересва - Нересниця, Боржава - Верхні Ремети, Латориця - Мукачево, Шопурка- Кобилецька Поляна (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Також 5-7 січня на Латориці біля Чопа, продовжиться підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги м.Геївці-Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Разом з тим 6-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 08:00 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня в Україні йтиме дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом; лише у південній частині без істотних опадів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога