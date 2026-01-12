Затишье на трех направлениях: Генштаб обновил данные о боях на фронте

С начала суток вдоль всей линии фронта общее количество боевых столкновений составляет 78.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности

Гута-Студенецкая, Клюсы, Блешня Черниговской области;

Бессаловка, Рогизное, Рыжевка, Искрисковщина, Уланово, Малушино, Будки, Чернацкое Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 61 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Злагода и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении состоялось 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.