Затишье на трех направлениях: Генштаб обновил данные о боях на фронте
С начала суток вдоль всей линии фронта общее количество боевых столкновений составляет 78.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности
- Гута-Студенецкая, Клюсы, Блешня Черниговской области;
- Бессаловка, Рогизное, Рыжевка, Искрисковщина, Уланово, Малушино, Будки, Чернацкое Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 61 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Злагода и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении состоялось 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Напомним, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 219 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.