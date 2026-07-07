Осужденная лидер французских ультраправых Ле Пен пойдет на выборы президента

Свою кандидатуру Ле Пен предложила сразу после того, как Апелляционный суд Парижа подтвердил ее вину. Речь идет о деле нецелевого расходования средств Европарламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера французского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пена, пишет Le Monde.
Одиозный французский политик объявила, что будет баллотироваться в президенты в 2027 году. Но сначала подаст апелляцию.
"Поскольку у меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд, который прекращает действие решения, я буду проводить предвыборную кампанию без электронного браслета", - говорит Ле Пен.
Ранее французский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен. При этом суд сократил до 15 месяцев срок запрета лидеру ультраправых занимать выборные должности. Так она получила возможность баллотироваться на следующих президентских выборах.
В то же время суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы:
Отметим, что этот год как раз приходится на предвыборную кампанию во Франции.
Сама Марин Ле Пен ранее заявляла, что не хотела вести президентскую кампанию под электронным надзором. Это мешало бы, по ее мнению, агитации и подрывало ее позиции как кандидатки.
Судья Мишель Аги, объявляя решение по Ле Пен, подчеркнула, что дело касается серьезных 11-летних нарушений. По ее словам, такие действия нанесли ущерб европейским институциям и создали неравные условия для других политических сил.
1 июля Ле Пен заявила, что заинтересована в четвертый раз баллотироваться на президентских выборах. Французская политик выразила уверенность, что продолжит бороться за свои идеи.