Заместителя военкома из Одесской области уличили в коррупции: ему грозит до 10 лет

Заместителя начальника районного ТЦК и СП в Одесской области подозревают в вымогательстве и получении взятки. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

По данным следствия, начальник отделения учета мобилизационной работы пообещал за 3 тысячи долларов "вознаграждения" снять мужчину с базы розыска лиц, который нарушил правила воинского учета.

За деньгами, которые были переданы двумя траншами, отсылал своего подчиненного.



"После передачи клиентом второй части взятки в размере 2000 долларов правоохранители задержали фигуранта", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Что грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием предоставленного ему служебного положения, соединенном с вымогательством).

Ему грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион 211 тысяч 200 гривен.

Фото: заместителя начальника районного ТЦК и СП в Одесской области подозревают в вымогательстве и получении взятки (od.npu.gov.ua)