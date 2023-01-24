Замгенпрокурора Симоненко уволен после скандала с заграничным отпуском

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

Напомним, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил решение СНБО, исходя из которого в Украине официально запретили чиновникам выезжать за границу на отдых или с другими негосударственными целями. В частности, такие ограничения применят по отношению к депутатам и министрам. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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