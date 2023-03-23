Заместитель Дейнеко проверил работу пограничников в Сумской и Черниговской областях

Заместитель Дейнеко проверил готовность пограничных подразделений во взаимодействии с другими составляющими сил обороны к действиям по защите государственной границы.

Никифоренко заслушал доклады об обстановке и пообщался с военными, которые защищают Украину в непосредственной близости к противнику, обсудил с ними проблемные вопросы, которые требуют решения на высшем уровне.

Заместитель Дейнеко также поблагодарил каждого и каждую, кто несет службу на участках, где в любой момент россияне могут совершить провокацию, и где ежедневно раздаются взрывы.

Всего на участках Черниговского и Сумского пограничных отрядов после освобождения зафиксировано более 3100 обстрелов оккупантами территории приграничных общин. Подавляющее большинство из них осуществлялось из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Никифоренко подчеркнул, что крайне важно сохранить высокий уровень безопасности границы и обезопасить личный состав от коварных ударов россиян.

Напомним, недавно командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев посещал оборонные позиции в Черниговской и Сумской областях. Там он проводил совещания по защите гражданских.

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