Заместитель Буданова стал послом Украины в стране Европы

На сайте Зеленского 3 марта появились два Указа - Игорь Брусило уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

Кто такой Игорь Брусило

Фото: Игорь Брусило, новый посол Украины в Италии (Офис президента Украины)

Игорь Брусило - дипломат и госслужащий, который специализируется на внешней политике и международных отношениях.

Свою карьеру он строил в системе МИД и президентских структурах.

Фото: Зеленский назначил Брусило послом Украины в Италии (скриншот с сайта президента)

Ключевые этапы карьеры:

2007-2011 - дипломатическая служба в Посольстве Украины в Италии

- дипломатическая служба в Посольстве Украины в Италии 2012-2021 - Офис президента: прошел путь от консультанта до руководителя Службы государственного протокола и церемониала

- Офис президента: прошел путь от консультанта до руководителя Службы государственного протокола и церемониала с 17 марта 2021 - заместитель руководителя Офиса президента

Примечательно, что Брусило уже имел опыт работы именно в Италии - в 2007-2011 годах он служил там дипломатом.

Команда Буданова в офисе ОП меняется

Офис президента с января 2026 года возглавляет Кирилл Буданов - бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.