Простуда от кондиционера - миф или реальность? Ставим точку в этом вопросе

С наступлением летней жары кондиционер становится настоящим спасением. Однако вместе с желанной прохладой, часто возникают опасения: не станет ли климатическая техника причиной простуды, боли в мышцах или чего-то худшего?
РБК-Украина рассказывает, можно ли летом заболеть от кондиционера.
Чаще всего проблемы возникают по трем основным причинам:
Когда вы заходите из 30-градусной жары в помещение, охлажденное до 18-20 градусов, организм испытывает стресс. Такое резкое переохлаждение может ослабить иммунитет и сделать вас уязвимыми к вирусам, которые уже есть в организме. Как следствие - насморк, боль в горле и другие симптомы, похожие на простуду.
Во влажной и теплой среде внутреннего блока кондиционера, особенно в редко чистящих фильтрах, активно размножаются бактерии, грибки и плесень. Во время работы устройства все эти микроорганизмы вместе с потоком воздуха разносятся по комнате. Это может вызвать аллергические реакции, кашель, а в редких случаях - опасное заболевание "легионеллез", по симптомам напоминающее пневмонию.
Кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Это приводит к пересыханию слизистых оболочек носа и горла, которые являются нашим естественным барьером для инфекций. А прямой поток холодного воздуха, направленный на спину, шею или поясницу, может спровоцировать воспаление мышц (миозит) или нервов (неврит).
Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать неприятных последствий:
Правильная температура
Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7-10 градусов. Оптимальный режим - 22-24°C. Снижайте температуру постепенно.
Регулярная чистка
По меньшей мере раз в несколько недель промывайте фильтры внутреннего блока. Раз в год вызывайте специалиста для профессиональной чистки и дезинфекции всей системы.
Избегайте прямого потока воздуха
Не сидите и не спите непосредственно под струей холодного воздуха. Направляйте поток вверх или в сторону.
Проветривайте и увлажняйте помещение
Регулярно проветривайте комнату, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Если чувствуете сухость, используйте увлажнитель.
Пейте достаточно воды
Это поможет избежать обезвоживания и пересыхания слизистых оболочек.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Екатерины Толстиковой, сайт Health, BBC Health.