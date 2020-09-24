Українців, які застрягли в Китаї, повернуть додому додатковим рейсом

Фото: літаки МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Авіакомпанія МАУ 26 вересня здійснить переліт з китайського Тяньцзіня в Київ для того, щоб забрати понад 200 індійських студентів українських вишів. Переліт відбудеться з проміжною посадкою в Делі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

На цьому рейсі українці, що застрягли в Китаї, зможуть повернутися додому.

"МЗС України, авіакомпанії МАУ і нашим закордонним партнерам вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином українські громадяни та іноземні студенти з Делі зможуть дістатися в Україну, попри відсутність прямого авіасполучення між Україною, Китаєм і Індією.

3 лютого Україна припинила авіасполучення з Китаєм через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку із забороною на в'їзд в Україну іноземцям авіакомпанія МАУ скасовує низку рейсів.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів з кінця жовтня.