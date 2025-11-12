Ryanair полностью отказалась от бумажных билетов: что нужно знать пассажирам

С сегодняшнего дня, 12 ноября, ирландский лоукостер Ryanair полностью перешел на электронные билеты. Загружать и печатать бумажные билеты пассажиры больше не смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании .

В Ryanair отмечают, что для посадки нужно будет использовать только электронный талон в приложении myRyanair.

По данным компании, уже около 80% пассажиров пользуются цифровыми талонами, поэтому изменения коснутся незначительной части клиентов. В Ryanair отмечают, что нововведение обеспечит более быстрый, удобный и экологичный процесс путешествия.

Через приложение myRyanair пассажиры также смогут:

заказывать еду и напитки непосредственно с телефона через функцию Order to Seat;

получать актуальную информацию о рейсах, воротах посадки и задержках;

быстро узнавать об альтернативных вариантах рейсов в случае отмены;

хранить все документы в одном месте.

В компании напомнили, что пассажирам, которые до сих пор пользовались бумажными билетами, стоит заранее загрузить приложение myRyanair, чтобы избежать проблем при посадке.