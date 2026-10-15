ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Застрял в Осло на два дня": украинцу на кресле колесном отказали в посадке на рейс Ryanair

16:31 15.10.2026 Чт
5 мин
aimg Василина Копытко
"Застрял в Осло на два дня": украинцу на кресле колесном отказали в посадке на рейс Ryanair Что пассажирам с инвалидностью нужно знать о перелетах (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украинец с инвалидностью I группы не смог вылететь из Осло рейсом Ryanair. По словам мужчины, во время регистрации возникли проблемы с перевозкой колесного кресла. Ему пришлось купить новый билет и ждать следующего рейса два дня.

РБК-Украина рассказывает о деталях инцидента.

Почему украинец застрял в аэропорту Осло

Богдан Волошин два года находился в Норвегии под временной защитой. Когда мужчина собирался вернуться домой, он не смог сесть на запланированный рейс из аэропорта Осло. По его словам, проблема возникла из-за того, что во время бронирования билета не указали его кресло колесное.

"Компания Ryanair оставила человека с инвалидностью первой группы в аэропорту Гардермуэн на два дня. Проблема возникла, когда оказалось, что мое колесное кресло не было указано в проездных документах из-за небрежности персонала "Kiwi" — компании, через которую я приобрел билет", — рассказывает мужчина.

По словам Богдана, в Осло он прилетел из города Кристиансанн авиакомпанией SAS. Тогда никаких проблем с транспортировкой кресла колесного не возникло.

"Однако представители Ryanair в аэропорту Осло устроили скандал. Требовали дополнительную плату за регистрацию, хотя я уже зарегистрировался сам, потратив 400 крон, но это ничего не изменило. Поэтому рейс FR7101 вылетел без меня. В результате я, человек с инвалидностью I группы, который передвигается на кресле колесном, оказался в ситуации, как герой фильма "Терминал" (фильм о мужчине, который из-за проблем с документами застрял в аэропорту и не мог ни въехать в США, ни вернуться домой, Ред.), — говорит Волошин.

&quot;Застрял в Осло на два дня&quot;: украинцу на кресле колесном отказали в посадке на рейс Ryanair
Отказ в посадке на рейс Ryanair (скришот)

Мужчина был вынужден приобрести новый билет и ждать следующего рейса.

"До сих пор не могу решить проблему с возвратом средств за билет и возмещение всех расходов на проживание в гостинице. Намерен подать жалобу относительно такого дискриминационного отношения к человеку с инвалидностью. Ко мне относились, как к багажу", — добавил Богдан.

Человек признает, что не до конца разобрался с правилами бронирования билетов. Однако даже после онлайн регистрации, по его словам, работники Ryanair не помогли ему попасть на борт и предложили пройти к самолету пешком, хотя он не может ходить.

Что говорят в Kiwi и Ryanair

РБК-Украина обратилась к Kiwi с просьбой разъяснить ситуацию с Богданом Волошиным. В компании сообщили, что в бронировании не было запроса на специальную помощь или предоставление колесного кресла.

"В системе отсутствует информация о необходимой помощи, которую мы могли бы передать авиакомпании. Для бронирований, оформленных через Kiwi, запрос на специальную помощь должен внести пассажир или его представитель в разделе "Мои путешествия" — "Специальная помощь". Мы можем передать авиакомпании только тот запрос, который уже внесен в систему бронирования", — отметили в Kiwi.

Читайте также: Новые правила лоукостов: какие размеры чемоданы и поклажи актуальны для Ryanair и Wizz Air

РБК-Украина не удалось получить прямой ответ Ryanair на ситуацию с Богданом Волошиным. Однако в чате поддержки компании объяснили общие правила перевозки пассажиров с инвалидностью.

"Имеем право отказать в посадке пассажиру с инвалидностью только в тех случаях, когда требования безопасности или размеры воздушного судна (или конфигурация его дверей) делают безопасную перевозку такого пассажира физически невозможным. Согласно нашим правилам, пассажиры, нуждающиеся в помощи, должны позаботиться о ее организации по меньшей мере за 48 часов до вылета. Если обеспечить безопасные условия перевозки невозможно, в перевозке может быть отказано", — сообщили в чате поддержки Ryanair.

&quot;Застрял в Осло на два дня&quot;: украинцу на кресле колесном отказали в посадке на рейс Ryanair
Ответ чат-бота Ryanair по запросу РБК-Украина (скриншот)

На сайте Ryanair также опубликованы правила для пассажиров, нуждающихся в специальной помощи. В частности, компания просит оформлять соответствующий запрос не позднее 48 часов до запланированного вылета.

Издание готово опубликовать позицию Ryanair по ситуации с Богданом Волошиным.

Как пассажирам с инвалидностью избежать подобных ситуаций

Прежде всего пассажирам нужно подробно ознакомиться с правилами авиакомпании и следовать им:

  • Закажите специальную помощь заранее, если это предусмотрено правилами. Сообщите авиакомпании о своих потребностях не менее 48 часов до вылета.
  • Проверьте бронирование. Если покупаете билет через посредника, убедитесь, что он передал авиакомпании запрос на помощь и перевозку кресла колесного - в билете или письмах-подтверждениях должен быть указан код специальных услуг для авиапассажиров.
  • Сохраните подтверждение. Переписка, номер бронирования и другие документы помогут доказать, что вы сообщили о ваших потребностях.
  • В случае отказа требуйте пояснения. Попросите в письменном виде указать причину, сохраните билеты и чеки за дополнительные расходы.
  • Подайте жалобу. Обратитесь в авиакомпанию и сервис, через который приобрели билет. Если вопрос не будет решен, можно обратиться в компетентный орган по авиационным вопросам.

Если пассажир не заказал специальную помощь за 48 часов до вылета, это не означает автоматического отказа в обслуживании. Ответственные службы должны приложить разумные усилия, чтобы организовать помощь. В то же время, возможность ее предоставить зависит от обстоятельств конкретного случая.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году ирландский лоукостер Ryanair отказался от бумажных билетов и полностью перешел на электронные.

Читайте также о том, что сдерживает возобновление перелетов в Украину во время войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ryanair Осло История из жизни
Новости
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло