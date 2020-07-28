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У Кличка зменшили фінансове навантаження на підприємців-власників тимчасових споруд

Київ, Вівторок 28 липня 2020 17:21
У Кличка зменшили фінансове навантаження на підприємців-власників тимчасових споруд
Фото: Київська міська рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рішення підтримало 70 депутатів Київради

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні ухвалили рішення про зменшення фінансового навантаження на власників тимчасових споруд, оскільки на період карантину через поширення Covid-19 їхня господарська діяльність була повністю призупинена.

Про це йдеться у рішенні Київради "Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою", яке підтримали 70 депутатів.

Відповідне рішення поширюється на власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

"Ми зменшуємо фінансове навантаження на підприємців Києва. Пайові внески власники малих архітектурних форм сплатили фактично з грудня по червень. Але багато із них у період карантину не працювали, відповідно не отримували прибутків. Тому ми пропонуємо плату за той термін, який підприємці не працювали, зарахувати на майбутній період", - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Сергій Артеменко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу повідомив, що місто звільняє від сплати пайової участі літні та сезонні майданчики кафе і ресторанів.

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