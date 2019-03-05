Застрелений у Києві чоловік був свідком у справі "діамантових прокурорів"

У Києві застрелили свідка по справі "діамантових прокурорів" Сергія Кисельова

В Киеве неизвестный застрелил свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергея Киселева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост бывшего замгенпрокурора Давида Сакварелидзе в Facebook.

По его словам, сегодня в Киеве застрелили Сергея Киселева, который опознал бриллианты в деле "бриллиантовых прокуроров".

"Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у зама прокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько млн долларов и десяток килограммов золота. В показаниях называл фамилии тогдашнего замгенпрокурора и замминистра МВД. Так же рассказал, что взамен на то, чтобы забыть украденный при обыске нал и золото, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - отметил Сакварелидзе.

В то же время спикер ГПУ Андрей Лысенко в комментарии РБК-Украина не смог подтвердить эти данные.

"У меня нет информации", - отметил он.

Напомним, ранее апелляционный суд отказал ГПУ в доступе к источникам журналиста "Нового времени" после публикации материала о дочери "бриллиантового прокурора" Корнийца.

В 2015 году по подозрению в получении крупной взятки задержали первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие. Дело "бриллиантовых прокуроров" находится на стадии судебных слушаний.