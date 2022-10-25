Применение РФ ядерного оружия против Украины станет серьезной ошибкой, - Байден

Российское военное и политическое руководство совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не уверен в том, что это операция под ложным флагом. Я не знаю. Но это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - заявил Байден. Байден ранее неоднократно предостерегал Россию от использования любого типа ядерного оружия в войне против Украины, заявляя, что последствия будут катастрофическими, но не объясняя, как отреагируют Соединенные Штаты.