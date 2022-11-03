Применили дроны, ракеты и артиллерию. Ночью оккупанты вновь атаковали Днепропетровскую область

Так, этой ночью Воздушные силы уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом.

Также Резниченко отметил, что вследствие атак были и прилеты.

Кривой Рог

Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. На месте аварий работают все службы.

Павлоград

Враг нанес удар по городу, в результате чего пострадало промышленное предприятие. Там продолжаются восстановительные работы.

Никопольский район

Россияне ночью накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую.

В Никополе вследствие атаки загорелась автозаправка. Огонь уже потушили. Также вражеские снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже работаю над восстановлением энергоснабжения.

Вследствие ночных ударов погибших и раненых нет.

Фото: последствия ночной атаки на Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)