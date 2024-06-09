"Резерв+" для военнообязанных: Минобороны развеяло пять мифов о приложении

Около 1,5 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+". Оно работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в Facebook.

Миф 1. "Резерв+" не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве.

Как объяснила заместитель министра обороны, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.

Миф 2. "Резерв+" некорректно работает, потому что отображает неверные данные.

Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора. Минобороны планирует упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении

Благодаря приложению была обнаружена проблема в "безосновательном" розыске было 710 тысяч граждан. Граждане получили email и push-сообщение о том, что в приложении отображается обновленный статус.

Миф 3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети.

В Минобороны опровергают информацию о сливе данных военнообязанных и назвали это вражеской ИПСО. Отмечается, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к нему невозможно получить через интернет, только через защищенные каналы.

Миф 4. Приложение создано на бюджетные средства.

Черногоренко напомнила, что создание "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.

Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+".

После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберег".

С 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не требуются считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.