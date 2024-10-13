В приложении "Резерв+" скоро появятся новые функции, - Минобороны

Чиновница отметила, что соответствующие функции планируется запустить в "Резерве+" уже в скором времени.

"Мы сделали самый лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. И скоро запустим отсрочки и онлайн - рекрутинг", - говорится в публикации представительницы Минобороны.

Она также показала в сети скрин, как может выглядеть в приложении оформление "бронирования" от мобилизации.

В приложении "Резерв+" запустят сервис по оформлению отсрочки (фото: скрин facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Приложение "Резерв+" и функции

Напомним, Минобороны запустило в этом году электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+". Выпуск состоялся 18 мая 2024 для Android и iOS.

Приложение позволяет:

обновить свои военно-учетные данные;

создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код.

Недавно в октябре в приложении "Резерв+" состоялись плановые обновления, и добавились несколько дополнительных функций: отображение бронирования как отдельного вида отсрочки (согласно действующим законам).

Также в обновленной версии была добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов. В приложении добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Ранее заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, что ведомство работает над расширением функционала приложения.

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, о новых правилах, как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономическая бронь", можно прочесть в нашем отдельном материале.