ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине вышла новая версия приложения "Резерв+": что изменилось

Понедельник 07 октября 2024 21:42
UA EN RU
В Украине вышла новая версия приложения "Резерв+": что изменилось Иллюстративное фото: в Украине вышла новая версия приложения "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Резерв+" прошли плановые обновления. Там добавилось несколько дополнительных функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.

В новой версии бронирования теперь будет отображаться как отдельный вид отсрочки (согласно действующим законам).

Также была добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR кодов. В приложении добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Следует заметить, что новая версия уже доступна пользователям iOS. На Android обновление выйдет в ближайшее время.

В Украине вышла новая версия приложения &quot;Резерв+&quot;: что изменилось

"Резерв+"

В этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря приложению можно:

  • обновить свои учетные данные;
  • создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, ведомство работает над расширением функционала приложения .

Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше