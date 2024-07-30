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Применяли еще в Донецком аэропорту. Россияне используют запрещенное оружие, - ОТГ "Харьков"

Харьковская область, Вторник 30 июля 2024 21:23
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Применяли еще в Донецком аэропорту. Россияне используют запрещенное оружие, - ОТГ "Харьков" Иллюстративное фото: россияне применяют против украинских защитников запрещенные гранаты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в Харьковской области применяют против украинских защитников аэрозольные гранаты К-51. Их использование запрещено Женевской конвенцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

По его словам, в районе населенного пункта Глубокое россияне начали применять охотничье оружие, которым они пытаются сбивать украинские FPV-дроны.

"Еще один позорный факт об оккупантах - они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Хочу напомнить, что эти гранаты - неконвенциональное оружие, они запрещены Женевской конвенцией", - рассказал Саранцев.

Он добавил, что это уже не первый случай применения таких гранат вражескими солдатами. Они применяли их достаточно давно, в частности в Донецком аэропорту.

“Всего было более 460 случаев за всю десятилетнюю войну”, - уточнил спикер ОТГ "Харьков".

Что предшествовало

Напомним, еще в апреле издание The Telegraph писало, что российские оккупанты систематически применяют против украинских защитников химическое оружие.

Украинские военные рассказали изданию, что вражеские солдаты постоянно сбрасывают с беспилотников слезоточивый газ и другие химические вещества.

Их использование во время войны запрещено в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

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