Застосовували ще у Донецькому аеропорту. Росіяни використовують заборонену зброю, - ОТУ "Харків"

Російські окупанти в Харківській області застосовують проти українських захисників аерозольні гранати К-51. Їхнє використання заборонено Женевською конвенцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

За його словами, в районі населеного пункту Глибоке росіяни почали застосовувати мисливську зброю, якою вони намагаються збивати українські FPV-дрони.

"Ще один ганебний факт про окупантів - вони почали вкотре застосовувати аерозольні гранати К-51. Хочу нагадати, що ці гранати - неконвенційна зброя, вони заборонені Женевською конвенцією", - розповів Саранцев.

Він додав, що це не перший випадок застосування таких гранат ворожими солдатами. Вони застосовували їх досить давно, зокрема у Донецькому аеропорту.

"Усього було понад 460 випадків за всю десятирічну війну", - уточнив речник ОТУ "Харків".