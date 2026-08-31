Залоги за коррупционеров: САП будет жестко проверять происхождение денег

В Украине правоохранители начнут тщательнее отслеживать происхождение денег, которые вносят как залог за фигурантов коррупционных дел.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

Антикоррупционные органы планируют проверять подозрительные источники финансирования в различных уголовных производствах.

Особый интерес для правоохранителей представляют случаи, когда большие суммы наличных средств предоставляют люди, чьи официальные доходы просто не позволяют иметь такие деньги.

Для определения происхождения средств САП будет использовать возможности финансового мониторинга. Задача правоохранителей - проследить всю цепочку: от человека, который сначала принес наличные, до момента зачисления этих денег на счет Высшего антикоррупционного суда.

Клименко на вопрос о том, будут ли проверяться средства, внесенные за экс-руководителя ОП Андрея Ермака, ответил, что это коснется многих производств.

"Не только конкретно по этому делу, во многих производствах, в принципе, мы планируем проверять это. Мы сразу, в принципе, проверяем. Обращаемся в Службу финансового мониторинга без регистрации уголовных производств, чтобы они провели, отследили цепочку вообще появления средств в финансовой системе", - пояснил он.

Быстрое отслеживание средств

По словам Клименко, в Службу финансового мониторинга будут обращаться сразу, даже без регистрации отдельных уголовных производств. Это позволит быстро отследить появление таких средств в финансовой системе страны.

На вопрос о том, есть ли основания полагать, что с залогом за Ермака была "та же история", что и с экс-министром энергетики Германом Галущенко, руководитель САП ответил, что не хочет "выдвигать какие-то теории или версии".

"Нужно собрать определенный фактаж, а потом уже с этим работать и делать выводы", - подчеркнул он.