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Средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины. Игнат указал на действенную альтернативу

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 09:55
Средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины. Игнат указал на действенную альтернативу Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины из-за своей малочисленности. Поэтому действенными в борьбе против оружия врага сейчас становятся мобильные огневые группы, вооруженные стрелковым оружием или пулеметами, эффективность которых будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы это то, что удалось сделать и удается наращивать", - рассказал он.

По словам Игната, эффективность мобильно-огневых групп каждый растет.

"Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину и именно ночью", - привел пример он.

Он отметил, что вооружение, которое применяется против Украины, как ни крути, все новейшее, даже если используются какие-то примитивные средства.

"Все равно нигде такой практики в мире нет. Поэтому украинские защитники и наше производство, которое наращивает обороты, приспосабливается к реалиям современной войны и производят новейшие средства. Это даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают те же гранаты - это тоже изобретение этой войны", - добавил Игнат.

Комментируя вопрос об эффективности систем С-UAS, которые планируют передать Украине США, Игнат отметил, что это комплексы малого радиуса действия. По его мнению, если бы этих комплексов было очень много, тогда было бы эффективно.

"Что такое 5-10 комплексов? Ну это прикрыть где-то один объект важный. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных собственно стрелковым оружием, пулеметами, а к ним добавляются устройства ночного видения, тепловизионное оборудование, оптика и прожекторы и лазеры, я думаю, что эффективность мобильных огневых групп будет и дальше расти", - спрогнозировал он.

Напомним, что США предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд. долларов. В частности, в новом пакете помощи Украина должна получить системы ПВО С-UAS.

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