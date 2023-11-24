Основатель WhiteBIT стал президентом ФК "Металлист 1925 года"

Смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года.

Носов предложил стратегию развития клуба с ориентацией на бизнес-модель и высокотехнологичные решения в футболе, подчеркивая важность постепенного развития клуба в условиях нестабильности.

"Вместе с менеджментом "Металлиста 1925" мы стремимся создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. Уверен, что у Андрея Неделина необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот. Вместе мы намерены воплощать лучшие управленческие" и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба, - заявил Владимир Носов.

На должность генерального директора был назначен Андрей Неделин, бывший исполнительный директор. Этот пост Неделин занимал с 2020 года, помогал клубу выстоять во времена ковидного локдауна и с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Новое руководство планирует установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.

"Мы начинаем новый этап в развитии "Металлиста 1925". Стремимся не только к успеху на футбольном поле, но и созданию прогрессивного клуба, который будет примером для других. Я лично намереваюсь привнести опыт, приобретенный в партнерстве с клубами международного уровня. Вместе с тем, ценности и философия клуба были и будут являться фундаментом любых управленческих решений", - подытожил Носов.

Клуб надеется на дальнейшую поддержку болельщиков клуба и приглашает всех поклонников присоединиться к новому этапу в развитии "Металлиста 1925".

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