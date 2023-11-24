Засновник WhiteBIT став президентом ФК "Металіст 1925"

Зміна керівництва "Металіста 1925" стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року.

Носов, запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.

"Разом із менеджментом “Металіста 1925” ми прагнемо створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. Впевнений, що Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот. Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу," - заявив Володимир Носов.

На посаду генерального директора було призначено Андрія Недєліна, колишнього виконавчого директора. Цю посаду Нєдєлін обіймав з 2020 року, допомагав клубу вистояти в часи ковідного локдауну та з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нове керівництво планує встановити потужні стандарти в управлінні й розвитку клубу, підтримуючи його цінності та філософію.

"Ми розпочинаємо новий етап у розвитку "Металіста 1925". Прагнемо не лише успіху на футбольному полі, але й створення прогресивного клубу, який буде прикладом для інших. Я особисто маю на меті привнести досвід, набутий у партнерстві з клубами міжнародного рівня. Разом з тим, цінності та філософія клубу були і будуть фундаментом будь-яких управлінських рішень", - підсумував Носов.

Клуб сподівається на подальшу підтримку вболівальників клубу та запрошує всіх прихильників приєднатися до нового етапу у розвитку "Металіста 1925".

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