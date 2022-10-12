RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заседание формата "Рамштайн": в США рассказали, на чем сосредоточится Контактная группа

Фото: Постпред США при НАТО Джулиана Смит (twitter.com/usambnato)
Автор: Олег Васкив

В Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Укринформ, обнародовавшее выдержку из телефонного брифинга постоянной представительницы США при НАТО посла Джулианы Смит.

"Я предполагаю, что завтра (на заседании Контактной группы - ред.) акцент будет делаться более конкретно на противовоздушной обороне", - сказала дипломат.

Смит подчеркнула, что союзники и партнеры "приветствовали заявления Соединенных Штатов и Германии о предоставлении Украине дополнительных средств ПВО".

Однако, по словам представительницы США, следует ожидать большего.

К слову, 12 октября в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, а также шестое заседание Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины