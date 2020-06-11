Для захисту від Росії: США виділять Україні ще 250 млн доларів

Міністерство оборони США планує надати Україні додаткові 250 млн доларів військової допомоги. Кошти підуть на навчання українських військових і закупівлю техніки.

Про це повідомляється на сайті Пентагону, передає РБК-Україна.

Гроші виділять у рамках Ініціативи з підтримки безпеки України (USAI).

"Міністерство оборони оголосило сьогодні про свої плани виділити 250 мільйонів доларів США на 2020 фінансовий рік для додаткового навчання, закупівлі обладнання і консультативних зусиль, спрямованих на зміцнення обороноздатності України для більш ефективного захисту від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Пентагон називає Україну "найважливішим партнером на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією".

У повідомленні сказано, що 125 млн доларів включають обладнання для підвищення обороноздатності України в морській сфері, а також для поліпшення системи спостереження за повітряним простором.

Також в суму входять контр-артилерійські радари і тактичне обладнання. Частина зазначених коштів піде на удосконалення кіберзахисту і стратегічних комунікацій для протидії російським кібератак і фейк.

"Ці ініціативи доповнюються посиленням підтримки в області безпеки з боку ключових союзників і партнерів по НАТО. Сполучені Штати продовжують закликати всіх союзників і партнерів посилити підтримку сектора безпеки і оборони України", - йдеться в повідомленні.