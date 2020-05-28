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США готові надати Україні 125 млн доларів військової допомоги

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 09:59
США готові надати Україні 125 млн доларів військової допомоги
Фото Пентагон (uk.wikipedia.org)

Пакет являє собою другу половину з 250 млн доларів

У США заявили, що готові надати Україні військову допомогу у 125 млн доларів. Це пов'язано з досягненнями в ключових реформах, зокрема у протидії корупції.

Про це повідомляє CNN.

Пентагон повідомив Конгрес про те, що влада України домоглася необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, а отже заслуговує на додаткову військову допомогу у 125 млн доларів. Пакет являє собою другу половину з 250 млн доларів, виділених на сприяння безпеці України у 2020 році.

Крім того, США готові надати два патрульні катери, озброєні 30-міліметровими гарматами з дистанційним управлінням, мобільні радіолокаційних систем для виявлення артилерійського і ракетного обстрілу. Разом з тим, пакет допомоги передбачає десятки машин швидкої допомоги, обладнання для безпечного зв'язку, а також 100 "тактичних планшетів".

Представник Пентагону відмовився коментувати пакет допомоги Україні через те, що він ще перебуває на розгляді в Конгресі.

Нагадаємо, США надали перший транш військової допомоги Україні у 125 млн доларів на військове озброєння.

Разом з тим, Сполучені Штати передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму більше 25 мільйонів доларів.

Крім того, раніше повідомлялось, що США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиУкраїна
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