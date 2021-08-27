Захисний щиток не заміняє маску: українців попередили про штрафи

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що захисний щиток на обличчі не прирівнюється до маски. За використання такого щитка, як зазначив нардеп, буде загрожувати штраф за порушення карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Радуцького в Facebook .

"Згідно з дослідженнями вчених, вони не є альтернативою медичним маскам. Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив нардеп.

Радуцький наголосив, що Нацполіція повинна притягати до відповідальності людей, які користуються захисними щитками точно так, як і тих, хто не носить маску або носить неналежним чином.

"Отже, маска на підборідді, пластиковий щиток - дорівнює відсутності маски. Настав час для Нацполіції та Держпраці згадати про вимоги законодавства та посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - сказав він.

Які штрафи за порушення маскового режиму

Минулого року парламент ухвалив два закони щодо відповідальності за порушення маскового режиму. Наразі у законодавстві передбачена така відповідальність: