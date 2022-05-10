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Захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим шпиталем

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Маріуполь, Вівторок 10 травня 2022 14:11
Захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим шпиталем Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті обстрілів РФ, на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара.

"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над шпиталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - розповів він.

Як повідомлялось, на фоні параду, який окупанти організували в Маріуполі, навколо "Азовсталі" 9 травня продовжувались бої. Наразі російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.

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