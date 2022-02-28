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Захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ: спалена нова техніка ворога

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська в черговий спробували захопити Ірпінь, щоб продовжити наступ на Київ. Сили територіальної оборони відбили атаку і не діла окупанту навести переправу в районі Демидова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

"На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь в районі Демидів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, сили територіальної оборони відбили чергову спробу російського окупанта захопити Ірпінь. Українські захисники знищили нову техніку противника.

"По всіх напрямках танкові і механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону певних рубежів", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти спробували захопити Ірпінь і зазнали поразки.

Зазначимо, під час вчорашніх боїв за Ірпінь військові підірвали міст у напрямку Бучі.

Війна Росії проти України триває п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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