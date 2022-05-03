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Захисники "Азовсталі" закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу

Фото: полк " Азов "закликав негайно евакуювати цивільних з" Азовсталі " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Захисники "Азовсталі" в Маріуполі закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламара ("Калина") додав, що в результаті сьогоднішніх бомбардувань і обстрілів загинули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку "Азов".

"Закликаємо вжити негайних заходів з евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу і забезпечити їх безпеки під час доставлення в Запоріжжі, на підконтрольну Україні територію", - сказав Паламара.

Він нагадав, що сьогодні російські війська пішли на штурм "Азовсталі". За його словами, перед початком атаки окупанти інтенсивно обстрілювали територію заводу з артилерії і танків, а також завдавали масовані бомбові удари. Паламара додав, що загинули дві цивільні жінки.

Нагадаємо, 1 травня з території "Азовсталі" вдалося вивести близько 100 мирних жителів. Наступного дня планувалося продовжити евакуацію цивільних, але вона не відбулася.

Відзначимо, колона з евакуйованими маріупольцями сьогодні пройшла останній блокпост окупантів і скоро буде в Запоріжжі.

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