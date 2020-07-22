Лідер "Зорі" найближчими днями стане гравцем бельгійського клубу

Фото: Богдан Михайличенко (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Залишилося завершити медогляд і отримати робочу візу

Захиснику луганської "Зорі" Богдан Михайличенко найближчими днями стане гравцем бельгійського "Андерлехта". Переговори про перехід знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Футболістові залишилося пройти завершальний етап медогляду в бельгійському клубі. Також потрібно оформити робочу візу в Бельгії, через що трансфер може затягнутися.

За попередньою інформацією контракт захисника з "пурпурно-білими" буде розрахований до 2024 року.

Раніше в.о. гендиректора "Зорі" Станіслав Оганов повідомив, що з 1 серпня Михайличенко переходить в "Андерлехт", але сам футболіст сказав, що він ще не гравець бельгійського клубу.

Михайличенко влітку минулого року підписав повноцінний контракт з "Зорею". У минулому сезоні він провів за луганський клуб 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і зробив чотири результативні передачі.

За підсумками сезону "Зоря" посіла третє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги і гарантувала собі путівку в груповий раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії через пандемію коронавірусу не був дограний. "Андерлехт" фінішував 8 місці, команда не потрапила в єврокубки.