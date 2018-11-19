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Захисник "Зорі" довикликаний в збірну України

Новини » Спорт    19.11.2018 - 22:00
Захисник "Зорі" довикликаний в збірну України

Він замінить травмованого Сергія Кривцова

Захисник "Зорі" Олександр Сваток отримав виклик у збірну України на товариський матч проти Туреччини, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Футболіст Зорі замінить у таборі національної команди травмованого Сергія Кривцова. Сваток уже одного разу отримував виклик до збірної - у листопаді минулого року на спаринг проти Словаччини (2:1), однак у тій грі на поле не виходив.

Матч Україна - Туреччина відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом в Анталії.

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