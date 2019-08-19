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Дубль півзахисника "Олександрії" приніс йому звання кращого гравця 4 туру УПЛ

Новини » Спорт    19.08.2019 - 13:58
Дубль півзахисника "Олександрії" приніс йому звання кращого гравця 4 туру УПЛ
Фото: Ковалець в матчі "Зоря" - "Олександрія" (fco.com.ua)

Ковалець приніс своїй команді перемогу в матчі проти "Зорі"

Півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець визнаний кращим гравцем четвертого туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

У четвертому турі "Олександрія" в гостях здобула мінімальну перемогу над луганською "Зорею" (2:1). Перемогу команді Володимира Шарана приніс дубль у виконанні Ковальця.

У голосуванні через кращого гравця уїк-енду, 26-річний футболіст випередив двох інших півзахисників - Олексія Гуцуляка з "Карпат" і Марлоса з "Шахтаря".

Зазначимо також, що для "Зорі" ця поразка стала першою під керівництвом нового головного тренера Віктора Скрипника.

Згідно з умовами конкурсу, найкращий гравець туру визначається і тоді, коли один із матчів ігрового дня перенесений на пізніший строк. Мова йде про поєдинок "Маріуполь" - "Динамо", який відбудеться 25 вересня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з участю команд у єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА.

"Олександрія" є бронзовим призером УПЛ сезону 2018/19 і почне свій шлях з групового етапу Ліги Європи. Там же виступить і "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Маріуполь" розгромно поступився на виїзді команді АЗ з Нідерландів і припинив участь у турнірі. "Зоря" в плей-офф Ліги Європи зіграє з "Еспаньолом".

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