Захисник "Шахтаря" Данченко став гравцем російського "Єнісею"

Футболіс залишок сезону проведе в Росії

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко остаток сезона 2018/19 на правах аренды проведет в красноярском "Енисее". Об этом сообщил официальный сайт российский клуба.

Ранее стало известно, что 24-летний игрок не поехал в "горняками" на второй тренировочный сбор в Турцию.

В текущем сезоне Данченко провел 11 поединков за "Шахтер" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее защитник уже выступал в России, играя за "Анжи" в сезоне 2017/18.

После 17 туров "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Данченко стал вторым игроком "Шахтера" в нынешнем году, который сменил украинский чемпионат на российский.

Напомним, ранее Ярослав Ракицкий был представлен в качестве футболиста питерского "Зенита".