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"Шахтар" віддасть захисника Данченка в оренду

Новини » Спорт    30.01.2019 - 12:09
"Шахтар" віддасть захисника Данченка в оренду
Фото: Олег Данченко (shakhtar.com)

Гравець не полетів на другий зимовий збір з командою

Захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко не вирушив разом із основним складом команди на зимовий збір і, швидше за все, готується перейти в оренду до іншого клубу. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1/2".

Назва нового клубу футболіста поки невідома.

У нинішньому сезоні Данченко провів за "гірників" 12 матчів, в яких відзначився голом і результативною передачею. У сезоні 2017/18 гравець виступав за російський "Анжи". До цього Данченко на правах оренди грав в одеському "Чорноморці".

"Шахтар" після першої частини сезону 2018/19 лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 45 очок.

Нагадаємо, центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький став гравцем санкт-петербурзького "Зеніту".

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