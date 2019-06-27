Захисник "Динамо" підписав повноцінний контракт з турецьким клубом

Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк підписав повноцінний контракт з турецьким "Різеспор". Про це повідомляється на сайті "яструбів".

Угода між сторонами розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Інші деталі угоди між клубами залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що кияни безкоштовно віддадуть футболіста попри те, що його контракт зі столичним клубом був розрахований до 2021 року.

Морозюк грав за "Різеспор" в сезоні 2018/19 на правах оренди. У минулому сезоні чемпіонату Туреччини він зіграв 14 матчів і віддав 1 гольову передачу.

За час виступів у "Динамо" він зіграв 116 матчів, забив 9 голів і віддав 24 ассисти.

Нагадаємо, "Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20.