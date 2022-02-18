Захисник "Брукліна" забив данк після проходу: момент дня в НБА

22-річний захисник "Нетс" набрав лише 2 очки за 21 хвилину в матчі, який його команда програла з рахунком 103:117.

Девід Дьюк отримав передачу від Паттріка Міллса на триочковій дузі, прискорився та забив данк через руки центрового "Візардс" Денніела Геффорда.

Попри поразку, "Бруклін Нетс" залишається в зоні плей-оф, посідаючи восьме місце в східній конференції.

Хто такий Девід Дьюк

Захисник "Бруклін Нетс" народився на Род-Айленді. Виступав за коледж Провіденса.

Виставляв свою кандидатуру на Драфт-2021, але не був обраний жодним клубом.

Підписав контракт з "Брукліном", за який провів 19 матчів та в середньому за гру набирає 5,1 очка, 3,4 підбирання та 0,8 асистів.